Trasladan al hospital en helicóptero a un hombre tras sufrir un golpe de calor en Banyalbufar

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un golpe de calor en Banyalbufar.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18.00 horas de este viernes en la zona del Camí de sa Galera, ha informado Bomberos de Mallorca.

El helicóptero del cuerpo de emergencias ha rescatado al hombre, quien había sufrido un golpe de calor, y lo ha traslado a Son Espases.