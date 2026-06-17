Una treintena de jóvenes de la Fundación Natzaret participarán en un viaje a Sevilla patrocinado por Endesa

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y el director de Endesa en Baleares, Martí Ribas, firman el acuerdo de colaboración - ENDESA

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 jóvenes de la Fundación Natzaret participarán en un viaje educativo y lúdico a Sevilla los próximos días 3 y 4 de julio patrocinado por Endesa.

La compañía colabora un año más con el patrocinio del viaje de verano de los niños acogidos de la entidad y ha firmado este miércoles el acuerdo de colaboración, según ha señalado en una nota de prensa.

Al acto han asistido el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull; el presidente de la Fundación Natzaret, Guillem Cladera; y el director de Endesa en Baleares, Martí Ribas.

En esta nueva edición, un total de 31 jóvenes y diez educadores se desplazarán a Sevilla para participar en un programa de actividades que combina ocio, cultura y deporte.

Entre las propuestas previstas, harán actividades al aire libre como circuitos de aventura con tirolinas y escalada en árboles, así como una experiencia cultural con un recorrido en barco por el Guadalquivir.

El viaje también incluye un 'escape room' en el Museo de Bellas Artes y una jornada en el parque temático Isla Mágica. El objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la confianza personal de los participantes en un espacio diferente al habitual.

Según han destacado, este tipo de iniciativas forman parte del proyecto educativo de la Fundación Natzaret, que aprovecha estas experiencias para reforzar valores fundamentales como el respeto, la convivencia, el orden o la puntualidad.

Para Endesa, es "un orgullo" continuar colaborando con esta entidad de referencia en el ámbito social de Baleares, que trabaja para compensar las carencias de niños y jóvenes en situaciones vulnerables y ofrecerles un futuro con más oportunidades.

Con este patrocinio, la empresa da continuidad a una colaboración consolidada a lo largo de los años, en la que ha contribuido a hacer posible viajes educativos a diferentes destinos con el objetivo de ofrecer a los jóvenes experiencias enriquecedoras.