Tres detenidos por forzar a una mujer a trabajar las 24 horas del día aprovechándose de su situación irregular

Un agente de la UCRIF de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por supuestamente obligar a trabajar durante las 24 horas del día a una mujer que cuidaba a una persona dependiente en Palma aprovechándose de que se encontraba en situación administrativa irregular.

A los tres arrestados, todos ellos de nacionalidad española, se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral, de coacciones y de amenazas.

La investigación, llevada a cabo por los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), se inició después de recibir la denuncia de una mujer que decía estar "agotada y desesperada" por la situación en la que se encontraba.

La víctima, según ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, denunció pese a su situación de vulnerabilidad y las reiteradas amenazas que recibía por parte de sus supuestos explotadores de que sería expulsada de España si lo hacía.

La mujer, quien se encontraba en situación administrativa irregular, fue captada a través de una amiga suya que le dijo que podría trabajar como cuidadora interna en Palma.

Ella aceptó y pocos días después comenzó a trabajar cuidando a un familiar de dos de los arrestados, una persona dependiente. El empleo se desarrolló, según la Policía, en condiciones de "total explotación".

No tenía contrato laboral, cobraba 900 euros al mes y la obligaban a estar disponible durante las 24 horas del día, con un único día libre a la semana.

Además, sus supuestos explotadores no le facilitaban los medios necesarios para cuidar de la persona dependiente, a quien debía mover y limpiar sus heces y fluidos orgánicos. Esta persona padecía una enfermedad inmunológica de la que la víctima no había sido informada, por lo que no podía adoptar las medidas preventivas adecuadas.

La sobrecarga de trabajo y la falta de medios le causó lesiones en varias ocasiones, por las que apenas recibió la adecuada asistencia sanitaria.

AMENAZAS Y ESCONDITES

Los sospechosos temían que se descubriese su relación laboral y por eso, cuando los inspectores del área de Dependencia del Govern acudían al hogar, obligaban a la víctima a ocultarse.

Su temor, según los investigadores, era que la administración autonómica le retirara determinadas ayudas o descubriera la situación en la que tenían a la mujer.

Además, para evitar que la víctima renunciara a su puesto de trabajo, le amenazaban de forma constante con utilizar sus contactos policiales --que realmente no existían-- para que la metieran en la cárcel por estar en situación administrativa irregular.

También le aseguraron que poseían copias de su documentación para impedir que, en el caso de que deseara marcharse, pudiera cruzar cualquier frontera. Avanzadas las pesquisas, fue el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a los tres sospechosos, dos hombres y una mujer.

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que este sufriendo cualquier tipo de explotación o disponga de información al respecto puede denunciar o solicitar ayuda por trata de seres humanos, explotación sexual o explotación laboral en el teléfono 900 10 50 90, que es gratuito y confidencial, o en el correo electrónico trata@policia.es.