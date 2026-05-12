Tres detenidos por intentar robar en una vivienda de Esporles

1086445.1.260.149.20260512143142 Uno de los arrestados, a la llegada a los juzgados de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por supuestamente intentar robar en el interior de una vivienda de Esporles.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, cuando un vecino de la localidad observó a dos personas que mantenían una actitud que consideró sospechosa, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Al acercarse a la zona descubrió que estaban realizando labores de vigilancia mientras un tercero estaba forzando la ventana de un domicilio, por lo que alertó a la Guardia Civil.

Los sospechosos huyeron del lugar, pero fueron localizados y arrestados como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Los tres, de entre 34 y 36 años, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.