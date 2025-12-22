Tres detenidos por intentar robarle 4.800 euros a un hombre después de una comida de empresa en Palma

Dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por supuestamente internar robarle 4.800 euros en efectivo a otro hombre después de una comida de empresa en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar el pasado sábado al mediodía en el centro de la capital balear.

La víctima acudió a una comida de empresa con 4.800 euros en efectivo que, durante la celebración, mostró a sus compañeros. Los sospechosos pudieron ver este gesto y, a la salida, le siguieron por las avenidas.

Uno de ellos le agarró del pantalón y los otros dos le sujetaron. Cuando trató de oponer resistencia, los tres le empezaron a golpear por todo el cuerpo.

La víctima pudo zafarse y se refugió en un establecimiento comercial, a cuyos trabajadores pidió que llamaran a la Policía Nacional.

Justo en ese momento los agresores entraron en el local, le volvieron a golpear y le robaron el dinero que guardaba en los bolsillos.

Antes de que pudieran darse a la fuga con todo el efectivo llegaron al lugar varias patrullas policiales, quienes retuvieron a los sospechosos y recuperaron el dinero.

Los tres fueron arrestados como supuestos autores de un delito de robo con violencia. La víctima fue acompañada a un centro sanitario para que le atendieran de las heridas que había sufrido.