Tres detenidos por robar dinero y joyas del interior de un vehículo en Pollença

Tres detenidos por robar dinero y joyas en el interior de un vehículo en Pollença - GUARDIA CIVIL

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos hombres de 28 años y una mujer de 48, por supuestamente robar dinero y joyas del interior de un vehículo en Pollença.

Los hechos se remontan al pasado 21 de octubre cuando, alrededor de las 13.00 horas, unos turistas informaron que habían sufrido un robo en el interior de su coche cuando estaba aparcado en la zona del Colomer.

Dos patrullas se desplazaron hasta el lugar se entrevistaron con los perjudicados, quienes facilitaron una descripción de los sospechosos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Poco después, los agentes que estaban realizando un dispositivo de verificación de personas y vehículos paró a un coche con tres ocupantes que coincidían con la información aportada por los turistas.

Los tres --todos de nacionalidad española-- fueron identificados y, al inspeccionar su vehículo, los guardias civiles localizaron 2.470 euros en billetes de diverso valor y joyas de distintas características.

Es por ello que fueron arrestados y puestos a disposición de la autoridad judicial como supuestos autores de sendos delitos de robo con fuerza.