Tres detenidos tras ser sorprendidos con éxtasis, tusi, cocaína y marihuana escondidos en un coche en Maó - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres después de que fuesen sorprendidos con diversas cantidades de éxtasis, tusi, cocaína y marihuana escondidas en el interior del coche con el que circulaban por Maó.

La intervención, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvo lugar a finales de la semana pasada por parte de agentes del Grupo de Operativo de Respuesta (GOR).

Los agentes dieron el alto a un vehículo con tres ocupantes en un dispositivo de control policial desplegado en la intersección de la calle Colarsega con la carretera de Fornells.

Durante el registro del coche, los agentes descubrieron un comportamiento oculto, de apertura mecánica, tras la radio del vehículo, así como otra caleta secreta junto al volante.

En el interior de estos habitáculos, y entre las pertenencias de los sospechosos, se hallaron diversas sustancia estupefacientes, preparadas en dosis individuales para su distribución.

Se localizaron alrededor de 60 gramos de éxtasis en pastillas, 40 dosis de tusi, alrededor de 15 gramos de cocaína, marihuana, cerca de 2.200 euros fraccionados en diversos billetes, una bascula de precisión, un molinillo eléctrico, un colador, saborizantes y diversos productos químicos e instrumentos susceptibles de ser utilizados para la elaboración, pesaje, distribución y venta de sustancias estupefacientes.

Los tres hombres, de nacionalidad peruana, colombiana y española, respectivamente, fueron arrestados como supuestos autores de un delito contra la salud pública.