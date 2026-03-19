Tres fotógrafos de Baleares exponen sus proyectos en Pekín. - CAIB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los fotógrafos Toni Amengual, Tomeu Coll y Sílvia Prió exponen sus proyectos en la feria de Pekín en diálogo con dos figuras clave de la fotografía contemporánea china como Luo Dan y Liu Zhenchen en una muestra que permanecerá abierta del 19 de marzo al 24 de mayo de 2026.

La participación de estos fotógrafos tiene lugar gracias al convenio de colaboración firmado entre el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y el Instituto Cervantes para llevar a cabo actividades culturales conjuntas en las ciudades chinas de Shanghái y Pekín durante los años 2025 y 2026.

'Naturaleza en tránsito: entre instinto y memoria. Un diálogo fotográfico entre Baleares y China' está comisariada por Karen Andrea Müller, técnica del IEB, y está compuesta por los tres proyectos fotográficos baleares que han obtenido la ayuda de creación otorgada por esta institución.

Se trata de 'Caminar en la frontera', de Toni Amengual; 'Trascendencia', de Tomeu Coll, y 'Las trementinaires. Las mujeres sabias de la montaña', de Silvia Prió, y por los proyectos 'Tierra de nadie', del fotógrafo chino Luo Dan y 'Kaleidoscopio' y 'Panacea', de Liu Zhenchen.

La exposición llega a Pekín después de haberse programado del 12 de noviembre de 2025 hasta el 8 de marzo del 2026 en el Centro Cultural Español del Instituto Cervantes, sede de la institución en Shanghái.

Una selección de las obras que constituyen esta muestra se pudieron ver simultáneamente en la Feria de Arte Contemporáneo de Westbund Art & Design, que tuvo lugar en Shanghái del 13 al 16 de noviembre de 2025.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha apuntado que la presencia de artistas baleares en Pekín es una muestra del potencial de fotografía contemporánea y de la importancia de la cooperación institucional para abrir nuevos espacios de difusión. "Desde el IEB continuaremos trabajando para que los creadores de Baleares puedan formar parte de los circuitos internacionales", ha indicado.