Tres grupos artísticos de Baleares participan en la 29a edición de la Fira de la Mediterrània de Manresa - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres grupos artísticos de Baleares participan en la 29ª edición de la Fira de la Mediterrània de Manresa, que se celebra desde este jueves y hasta el domingo 18 de octubre.

La Fira Mediterrània de Manresa, cuyo origen se remonta a 1998, es el "mercado estratégico" de las propuestas artísticas que utilizan la raíz, la tradición y la cultura popular como motor creativo, ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Las propuestas del archipiélago que participarán en el encuentro son 'El temps a través d'un forat', de Aina Roca; 'Cantar de gesta', de Mucha Muchacha, y 'Sa falda girada', de Pitxorines.

Las tres creaciones exploran la memoria, la épica contemporánea y la tradición musical de Mallorca a través de diferentes lenguajes escénicos y artísticos.

Aina Roca presentará 'El temps a través d'un forat' este viernes y sábado, a las 17.00 horas y a las 21:15 horas, en el salón de actos del Casal de les Escodines. Esta exploración escénica sitúa una maqueta en el centro de la dramaturgia visual y especulativa para ofrecer una mirada "delicada y lúdica" sobre los espacios cotidianos.

Por su parte, Pitxorines presentará 'Sa falda girada' este viernes a las 20.00 horas en la Tasca Cervesa Guineu. Después de haber recibido numerosos premios con su primer trabajo discográfico, este grupo femenino de Baleares presenta un segundo disco que nace de la investigación del cancionero popular de Mallorca.

La programación balear se completará con Mucha Muchacha, que presentará 'Cantar de gesta' el sábado a las 20.00 horas en el Museu del Barroc de Catalunya. A través del cuerpo y el movimiento, el espectáculo transforma las luchas cotidianas y los vínculos humanos en "gestas heroicas modernas".

La feria trabaja la raíz tradicional y cuenta con la colaboración de asociaciones de cultura popular, que conectan el patrimonio inmaterial con la sociedad y los artistas que crean a partir de esta tradición.

El encuentro propone itinerarios de música, con la escena mediterránea de músicas del mundo y música folk; artes escénicas, con la danza, el teatro, el circo y las artes de calle, y uno de cultura popular y asociacionismo.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha manifestado que la participación en la feria es "una gran oportunidad para visibilizar diferentes expresiones de la creación artística musical vinculada a Baleares", a lo que ha añadido que las tres propuestas del archipiélago que participan este año "conectan tradición y contemporaneidad y, a la vez, contribuyen a enriquecer el diálogo entre cultura popular y creación actual".