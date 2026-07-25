Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre dos coches en Puigpunyent

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 en Baleares - CAIB - Archivo

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido la noche del viernes entre dos coches en el municipio mallorquín de Puigpuntyent.

El siniestro, según ha informado el SAMU 061, tuvo lugar a las 23.18 horas a la altura del kilómetro 12 de la carretera Ma-1041.

En circunstancias que por el momento se desconocen, dos turismos han colisionado entre sí, dejando tres heridos. El caso más grave es el de una joven de 21 años que ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases con un politraumatismo.

Otras dos personas, una mujer de 65 años y un hombre de 60, han sido trasladados a la Clínica Rotger en estado menos grave.