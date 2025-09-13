Tres heridos leves en un choque frontal entre dos coches en Andratx

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves en un accidente entre dos coches que han chocado frontalmente este sábado en la carretera de Andratx.

El accidente se ha producido a las 06.40 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos del SAMU 061 para atender a los heridos, según ha informado la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El conductor de uno de los vehículos implicados ha resultado ileso y otras tres personas han sido heridas leves.