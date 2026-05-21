Tres hombres asaltan a otro a la salida de un salón de juegos y le roban 8.000 euros que había ganado

Agente en depedencias policiales. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre y busca a dos más por supuestamente haber dado una paliza a otro para robarle 8.000 euros que había ganado en un salón de juegos.

Según han informado en un comunicado, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por un presunto robo con violencia que se produjo a principios de abril.

La víctima, que interpuso denuncia en la Jefatura Superior hace unas semanas, explicó que había ganado 8.000 euros en un salón de juegos y que fue abordada por tres varones cuando iba a ingresar dinero en el banco.

Los sospechosos empezaron a golpearle en la cara con un objeto y le robaron la cartera, el efectivo que había ganado, el móvil y documentación.

Los agentes iniciaron en ese momento una investigación para localizar a los agresores. Tras varias pesquisas, pudieron identificar al varón que, presuntamente, habría golpeado a la víctima y le habría roto el pómulo, la nariz, además de provocarle una contusión ocular.

Los policías lo pusieron en busca y captura, ya que se encontraba en paradero desconocido. El pasado viernes, policías nacionales del Grupo Operativo de Respuesta localizaron al joven en Son Gotleu y fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia. La investigación sigue abierta por parte del Distrito Centro para localizar a los otros dos asaltantes.