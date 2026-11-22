Archivo - Ambulancia del SAMU 061 en Baleares - CAIB - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes de 19 años han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, al chocar su coche contra un muro cuando circulaban por la carretera entre Santa Maria y Muro.

El accidente, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar sobre las 05.20 horas de este domingo a la altura del kilómetro 2 de la citada vía.

El coche en el que viajaban los tres jóvenes, en circunstancias que por el momento se desconocen, ha colisionado contra un muro y ha quedado gravemente deformado. De hecho, dos de las víctimas han tenido que ser rescatadas por los bomberos.

Ambos presentaban politraumatismos graves y han sido trasladados al Hospital Universitario Son Espases. El tercer joven también ha resultado herido pero de carácter leve y ha sido evacuado a la Clínica Juaneda.