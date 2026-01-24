Tres jóvenes resultan heridos tras una pelea frente a una discoteca en el polígono de Son Rossinyol

sábado, 24 enero 2026 18:44
PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes han resultado heridos, esta madrugada, tras una pelea frente a una discoteca en el polígono de Son Rossinyol, en Palma.

Así lo han informado fuentes próximas al caso, según las que los jóvenes fueron al Hospital Universitario Son Espases, donde se les atendió y comunicó que sus heridas no revestían gravedad.

El Grupo Oeste de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

