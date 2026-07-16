Tres migrantes mueren a bordo de una patera que se dirigía a Mallorca

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca.- POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres migrantes han muerto cuando se dirigían a Mallorca a bordo de una patera, en la que viajaban otras 23 personas de origen subsahariano que han sido rescatadas en alta mar.

La localización de la embarcación, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, tuvo lugar sobre las 21.50 horas del miércoles a 60 millas náuticas al sur de Mallorca.

Los migrantes rescatados han asegurado que a bordo viajaban otras tres personas que fallecieron durante la travesía, uno en cada día de la travesía. Conforme fallecían, los fueron arrojando al mar.