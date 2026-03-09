Tres mujeres deportistas imparten una conferencia ante 200 alumnos de Mallorca con motivo del 8M

Tres mujeres deportistas imparten una conferencia a 200 alumnos de Mallorca con motivo del 8M - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las deportistas Shella Badaseraye, Farah El Bousairi y Taty Ferrer han impartido una conferencia ante 200 alumnos de Mallorca con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado este domingo.

La charla, titulada 'Dones, esport i diversitat', ha tenido lugar este lunes en el Ceipieso Gabriel Vallseca de Palma y ha contado con la participación del conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster.

Durante la jornada, según ha informado la institución insular en un comunicado, los alumnos han podido conocer de primera mano las experiencias de estas tres mujeres mujeres referentes del mundo del deporte, quienes han compartido sus testimonios personales y profesionales.

Shella Badaseraye es una atleta de élite, madre y emprendedora, nacida en Nigeria y residente en Mallorca desde los 12 años. Su testimonio ha reflejado "los valores del esfuerzo, la perseverancia y la superación personal".

Badaseraye compagina su carrera deportiva con el cuidado permanente de su hija, que depende de ella por motivos de salud, y trabaja para con el objetivo de representar a España en un campeonato mundial.

Su historia ha permitido poner sobre la mesa cuestiones como la conciliación entre maternidad y deporte, la superación de barreras y la importancia del apoyo social.

Farah El Bousairi es una boxeadora mallorquina nacida en Marruecos y doble campeona de España, quien ha conseguido abrirse camino en un deporte tradicionalmente masculinizado.

A través de su trayectoria vital y deportiva, El Bousairi ha compartido con los alumnos cómo el boxeo se ha convertido en una herramienta de "empoderamiento, disciplina y crecimiento personal".

Taty Ferrer está incluida en el ranking de las 100 mujeres más influyentes del deporte español y es considerada una referente social en la promoción de la diversidad. Durante su intervención ha reflexionado sobre el papel del deporte como instrumento para favorecer la integración y fomentar la igualdad de oportunidades.

Los testimonios de las tres ponentes ha puesto de manifiesto que las mujeres continúan afrontando desigualdades estructurales en el ámbito deportivo como la falta de visibilidad o las dificultades para conciliar la vida personal y profesional. Estas desigualdades pueden intensificarse cuando se suman otros factores, como el origen cultural, la maternidad o el contexto social.