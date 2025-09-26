Tres policías fuera de servicio pillan in fraganti a un hombre que estaba robando a una mujer en la calle

Archivo - Un agente de la Policía Nacional durante un control policial. - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres agentes de la Policía Nacional que estaban fuera de servicio han cazado in fraganti a un hombre mientras trataba de robar a una mujer en la calle del centro de Palma.

Según ha indicado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado, el ahora detenido es un hombre de origen irakí, que fue arrestado y trasladado a dependencias policiales por parte de una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los tres agentes, fuera de servicio, vieron al presunto autor de los hechos, en una actitud sospechosa, y que estaba pasando las pertenencias del bolso de una mujer a su mochila.

En ese momento, los policías nacionales alertaron a la víctima, una turista, y esta, al ver al agresor, trató de coger su bolso. Fue entonces cuando el presunto autor de los hechos forcejeó con ella y le empujo para, posteriormente, huir a la carrera.

Acto seguido, los tres agentes empezaron a correr para tratar de detener al ladrón. Metros más tarde, lo interceptaron y lo retuvieron hasta que llegó una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta que estaba de servicio.

La mujer, gracias a la actuación in situ de los policías, pudo recuperar todos sus efectos en el mismo momento. La cuantía total de todo lo que se trató de sustraer fue de más de 150 euros, según la víctima. El hombre acabó detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.