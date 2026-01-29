El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales permite la licitación de los nuevos campos de fondeo

Plano general de varios barcos en una zona de la costa de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha levantado la suspensión del procedimiento de contratación para la gestión de los campos de fondeo regulados en espacios de la Red Natura 2000 de Baleares.

La resolución permite continuar la tramitación administrativa del procedimiento conforme a la normativa de contratación pública, previa subsanación de determinados aspectos de carácter formal del procedimiento contractual, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

El levantamiento de la suspensión deja sin efecto la paralización automática del procedimiento derivada de la interposición del recurso y habilita a PortsIB a proseguir con la tramitación administrativa correspondiente, al mantenerse los aspectos fundamentales del proyecto.

En este sentido, el Govern reitera que el objetivo de este procedimiento es "garantizar la protección de las praderas de posidonia oceánica" mediante la implantación y gestión de campos de fondeo regulados en aquellas zonas donde resulta ambientalmente necesario, para "compatibilizarlo con la conservación del medio marino y el uso ordenado del litoral".

El procedimiento permitirá avanzar en la ejecución y gestión de los campos de fondeo regulados durante este verano en las zonas de competencia del Govern, al reforzar las medidas de protección ambiental y de ordenación del fondeo en el litoral balear.

Por otro lado, el Govern ha resaltado la "necesidad" de que el Estado ejecute "los campos de boyas comprometidos" en el ámbito de sus competencias y avance en "los acuerdos necesarios" para su gestión, tal y como estaba previsto, con el fin de "garantizar una actuación coordinada y eficaz en la protección del medio marino".