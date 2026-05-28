Triguero denuncia una campaña de difamación e inicia acciones legales "para proteger a su familia"

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, durante una presentación - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

EIVISSA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha denunciado una campaña de difamación contra él, durante el pleno extraordinario celebrado este jueves. Según ha dicho, la pasada semana ya inició las acciones legales oportunas "para proteger a mi familia".

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, Triguero ha señalado que el expediente de su local todavía está abierto, en tramitación y la Conselleria de Vivienda no ha detectado irregularidades.

Además, ha reiterado que el local fue adquirido con su familia a precio de mercado y no es una vivienda de protección oficial ni un inmueble adjudicado por una administración.

"Es rotundamente falso que haya accedido irregularmente a una vivienda pública. Es falso que haya usado mi cargo para obtener un beneficio personal", ha dicho.

También ha explicado que la modificación urbanística de la zona donde se encuentra el inmueble se realizó antes de la compra y, en este sentido, ha insistido en que las actuaciones realizadas se han hecho "con absoluta transparencia, dentro de la legalidad y siguiendo escrupulosamente los procedimientos administrativos correspondientes".

Triguero ha lamentado la campaña política basada en "titulares interesados y difamaciones" impulsada para desgastarlo tanto política como personalmente.

PSOE PIDE SU DIMISIÓN

El Grupo Municipal Socialista ha considerado que Triguero está "políticamente acabado" y ha considerado que sus explicaciones han evidenciado que "está acorralado, sin credibilidad e incapaz de sostener sus propias explicaciones", por lo que los socialistas han pedido su dimisión.

También ha denunciado que Triguero "ha intentado esconderse detrás de tecnicismos y versiones cambiantes, pensando en su propio beneficio mientras miles de personas en Eivissa no pueden pagar un alquiler".