El TSJIB confirma la anulación del proyecto de restauración de la cantera de Ses Planes

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha dictado una segunda sentencia que anula la actualización del plan de restauración de la explotación minera de Ses Planes --conocida como cantera de Ses Planes--.

El motivo es que este proyecto que incluye una planta asfáltica y otra planta de hormigón, como establecimientos llamados de beneficio, carecería de un nuevo estudio de impacto ambiental.

En un comunicado, la Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes ha explicado que el tribunal ha estimado el recurso que interpuso un particular contra la Comunidad Autónoma y la entidad explotadora de la cantera, Hermanos Parrot SL, para impugnar el acuerdo de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, que en diciembre de 2022 autorizó el proyecto para actualizar el plan de restauración.

Esta resolución judicial se suma a una primera sentencia emitida por la misma sala, que a mediados de julio dio la razón en los mismos términos a la asociación, que también impugnó la misma autorización aprobada por la Comunidad Autónoma. De hecho, ambas resoluciones anulan por segunda vez el proyecto presentado para actualizar el plan de restauración, desestimado en 2018 por otra sentencia del TSJIB por un "defecto en su tramitación".

Los argumentos jurídicos de esta última resolución coinciden con los esgrimidos en la sentencia que estimó el recurso presentado por la asociación. El Tribunal considera "inadmisible" el lapso temporal transcurrido entre la elaboración del estudio de impacto ambiental y la aprobación del proyecto de actualización del plan de restauración y recuerda que así lo indicaron los informes emitidos por el Consell d' Eivissa y por el Ayuntamiento de Santa Eulària, como administraciones concernidas.

La resolución señala que el Consistorio advirtió que el estudio de impacto ambiental presentado "no reúne las condiciones de calidad suficiente", a la vez que el Consell concluyó que se deben actualizar los documentos ambientales para "realizar una correcta evaluación y valoración de la viabilidad del proyecto".

Para la Sala, la Comunidad Autónoma no sólo "prescindió de la más que razonable y necesaria elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental", sino que, además, convirtió la nueva tramitación en algo "puramente formal", por lo que habría prescindido de consideraciones tan "elementales" como las que el Consistorio o el Consell pusieron de manifiesto.

La asociación ha lamentado la "tolerancia mantenida desde hace muchos años" con una actividad que "carece del necesario proyecto de restauración debidamente aprobado" y que, por ende, "carece también de autorización administrativa previa y de título habilitante".

Asimismo, han mostrado su esperanza en que las quejas que han formulado en reiteradas ocasiones ante el Ayuntamiento de Santa Eulària sean "tenidas en cuenta" y se adopten las "medidas adecuadas" para evitar que la actividad en la cantera "cause daños a la naturaleza y riesgo para las personas".

Los vecinos han anunciado además la reclamación de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que ocasiona una actividad que es "gravemente molesta, insalubre y nociva", y que "no dispone de las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la normativa medioambiental".