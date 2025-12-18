El TSJIB confirma las condenas a un padre y a su hijo por cultivar cannabis para la venta y poseer ketamina

IBIZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado las condenas impuestas a un padre y su hijo, de nacionalidad italiana, por un delito contra la salud pública. Fueron acusados de cultivar cannabis para la venta y estar en posesión de ketamina.

En concreto, estas personas han sido condenadas a tres años y seis meses de prisión y multa de 46.000 euros para el primero y dos años de cárcel y multa de 45.000 euros para el segundo, según ha informado el TSJIB en un comunicado.

La sentencia del órgano provincial relata que, durante el registro de la vivienda de los acusados, se encontraron numerosos focos, sistemas de renovación de aire, extractores de ventilación y fertilizantes para el cultivo de cannabis destinado a la venta y distribución. También se encontraron 890 euros en billetes de 50, 20 y 10 euros y 32,33 gramos de ketamina por valor de 832 euros en el mercado ilícito.

El Tribunal recuerda que ambos reconocieron los hechos respecto de la marihuana, pero la circunstancia de que el padre no lo admitiese respecto a la ketamina -que dijeron estar destinada al autoconsumo por parte del hijo- "no impide que pueda acreditarse el tráfico por vías distintas a su propia declaración, como así ha ocurrido en el presente caso".

Por ello, los magistrados no consideran acreditado que el hijo fuera un grave adicto a las drogas como determinante para la comisión del delito.

"Por el contrario, desde el punto de vista funcional y de su motivación criminal, su dedicación al tráfico de ketamina, dada la importante cantidad que se le intervino, sólo se explica en el ánimo de obtener un beneficio ilícito", concluye la Sala.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.