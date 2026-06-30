El TSJIB desestima la suspensión cautelar del proceso para contratar los campos de boyas de PortsIB

Archivo - Baleares pide al Gobierno que concrete su propuesta sobre los campos de boyas ecológicas - CAIB - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar presentada contra el procedimiento de contratación de los campos de boyas de PortsIB.

La Sala concluye que no concurren las circunstancias necesarias para acordar la suspensión cautelar, al considerar que la parte recurrente "no ha acreditado perjuicios irreparables derivados de la continuación del procedimiento", según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en una nota de prensa.

Asimismo, ha recordado que las actuaciones administrativas gozan de "presunción de legalidad" y señala que las resoluciones de PortsIB "ya fueron previamente avaladas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc)".

Con esta decisión, ya son dos las resoluciones consecutivas favorables a PortsIB en relación con los recursos presentados contra este procedimiento. El pasado mes de junio, el Tacrc inadmitió otro recurso interpuesto contra la adjudicación de los lotes de Mallorca y Eivissa-Formentera al considerar que los recurrentes "carecían de legitimación para impugnarla".

Desde la Conselleria han recalcado que los sucesivos recursos e impugnaciones presentados contra este procedimiento han retrasado la puesta en marcha del nuevo contrato para la gestión de los campos de boyas, por lo que se "impulsará su tramitación hasta la efectiva puesta en servicio del sistema".