Él TSJIB reconoce el derecho de un policía nacional de Maó que trabajaba de paisano a una compensación por vestuario

Agentes de Policía Nacional durante una operación policial. - Juanma Serrano - Europa Press

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha reconocido el derecho de un policía nacional de Maó que por la unidad en la que trabajaba no llevaba uniforme a percibir una indemnización por vestuario.

En sentencia reciente consultada por Europa Press, la sala de lo contencioso del alto tribunal reconoce el derecho del agente a percibir una compensación económica por el periodo que va de febrero de 2018 a febrero de 2022 durante el cual por funciones de su puesto en la unidad de Policía Judicial estaba obligado a prestar servicio vistiendo de paisano y no con el uniforme reglamentario.

El agente consideraba que al negársele esta reclamación se estaba vulnerando el principio de igualdad y argumentaba que otros cuerpos o unidades eximidos del uniforme por razones de servicio, como la vigilancia dinámica de personalidades, sí que perciben este complemento.

El Ministerio del Interior se opuso a la reclamación, pero en virtud del pronunciamiento del TSJIB tendrá que abonar al policía a indemnización correspondiente al periodo reclamado.

El alto tribunal balear se apoya en doctrina del Tribunal Supremo de 2021 que establece que la indemnización por vestuario busca compensar a todos los policías obligados a utilizar ropa de paisano adecuada al servicio.

"Es absolutamente ajustada a la racionalidad la pretensión ejercitada, quebrantando, en cambio, el principio de igualdad no reconocer el derecho a este complemento a otros funcionarios exentos de la obligación del uso del uniforme por exigencias del servicio que desempeñan", recoge la doctrina citada.