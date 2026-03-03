TUI apunta que la guerra en Irán podría ser una "gran oportunidad" para destinos turísticos como España, Grecia o Italia

Reunión entre representantes del Govern, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y TUI en la ITB. - FEHM

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEO de TUI, Sebastian Ebel, ha señalado que guerra en Irán y Oriente Próximo podría ser una "gran oportunidad" para destinos turísticos más "tradicionales" como España, Italia o Grecia, ya que prevé un desplazamiento de los turistas del este hacia el oeste de Europa.

El directivo ha respondido de esta manera al ser preguntado este martes por los medios sobre cómo podría afectar el conflicto al sector del turismo, tras mantener una reunión con representantes del Govern y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca en la feria ITB de Berlín.

Hay que remarcar que, en su primera valoración, ha indicado que es "muy triste" lo que ocurre estos días en la región y ha expresado sus deseos para que se encuentre una "buena solución" para la población iraní.

Acerca de cuál es la previsión que maneja en concreto para la actual temporada turística en Baleares, Ebel ha destacado que comparte los objetivos marcados por el Ejecutivo de "alargar la temporada" y de ofrecer productos de alta gama durante todo el año.

Por lo que se refiere al ejercicio 2026, ha sostenido que el pronostico es un "crecimiento limitado" por la capacidad hotelera, por lo se ha mostrado "contento" con lo que hay puesto que "probablemente" habrá una temporada "muy fuerte en verano".

Ebel ha explicado que sus inversiones se encaminan a mejorar los hoteles, a crear productos "más diferenciados", a que hayan más actividades deportivas y oferta gastronómica.

El representante de TUI ha concretado que sus clientes normalmente se suelen quedar unos nueve días de media en el archipiélago y este es un segmento de mercado que ha calificado de "estable".

No obstante, ha aclarado que ahora ven "menos niños y familias", porque tienen menos recursos por la crisis económica que sufren en Europa. Por otra parte, ha afirmado que se ven más personas mayores, a menudo con niños pequeños o sus propios nietos, por lo que ha alegado que mejorar los produtos es "bueno para todo el mundo".