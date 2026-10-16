El túnel de Sóller cerrará de noche del 19 de octubre al 19 de noviembre por mantenimiento, excepto los fines de semana

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca llevará a cabo una serie de tareas de mantenimiento en el túnel de Sóller, por lo que se cerrará al tráfico de 23.00 a 06.00 horas desde el lunes 19 de octubre hasta el 19 de noviembre.

Las intervenciones se ejecutarán por las noches de lunes a jueves durante un mes pero los fines de semana permanecerá abierto al tráfico, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

Concretamente, las obras que se llevarán a cabo en el túnel consistirán en la instalación de nuevos paneles de señalización en el interior, al sustituir los existentes.

Asimismo, tanto en el de Sóller como en el túnel de Sa Mola, también se limpiarán los sistemas de drenaje para evitar inundaciones, tareas que se realizan cada otoño antes de que comience la temporada de fuertes lluvias. También se revisarán anualmente los sistemas de seguridad y ventilación. La acactuación cuenta con un presupuesto de 700.000 euros.

Como es habitual en estos casos, se permitirá el paso por el túnel de vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos, policías y también autobuses de transporte público del TIB. El resto tendrá que utilizar la carretera Coll de Sóller (Ma-11A) durante la noche.

Por otro lado, en las noches del 18 al 19 y del 19 al 20 de octubre, el túnel de Son Vic estará cerrado para acometer trabajos de limpieza y mantenimiento de los sistemas de seguridad. Se espera que el cierre del día 18 sea más corto, mientras que el día 19 será toda la noche.

Mientras duren los recortes, todo el tráfico se desviará por Peguera. Estas dos noches también habrá interrupciones del tráfico --sin cierre-- en el resto de los túneles de la autopista Andratx (Ma-1) y la Vía de Cintura (Ma-20).