El túnel de Son Vic cerrará la noche del jueves al viernes por trabajos de mantenimiento

Archivo - Trabajos de mantenimiento cerca de uno de los túneles de las carreteras de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha informado que el túnel de Son Vic permanecerá cerrado entre las 22.00 horas del jueves y las 06.00 horas del viernes, por trabajos de mantenimiento en las instalaciones y los sistemas de seguridad.

Así lo ha informado la institución insular en una publicación del departamento de Carreteras de Mallorca en su cuenta en red social X, en la que ha indicado que los coches afectados se desviarán por Peguera.