Turismo en Baleares: 2025 cierra con un incremento de las ventas del 7,4% y este año se estima un 6,6% más

Las ventas del sector turístico de Baleares han crecido un 7,4% a durante 2025 y los empresarios esperan seguir incrementándolas un 6,6% más a lo largo de este 2026, según la valoración empresarial turística realizada por Exceltur.

Por lo que respecta al año recién acabado, el archipiélago es, por detrás de la Región de Murcia y el País Vasco, la comunidad autónoma en la el sector ha registrado una mayor alza. En concreto, las ventas han subido un 7,4% y los ingresos por habitación, un 9,4%.

De cara a este 2026, los empresarios turísticos de Baleares confían en seguir mejorando sus ventas y resultados respecto al año pasado y sus previsiones se sitúan a la cabeza junto a los de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. La expectativa es que el crecimiento de las ventas respecto a 2025 sea del 6,6%.

Del informe de Exceltur también se desprende que las Islas, junto a la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, captan siete de cada diez nuevas pernoctaciones hoteleras de extranjeros registradas hasta el pasado mes de noviembre.

En total suman 506.650 nuevas estancias en un contexto en el que las pernotaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas duplican el avance del conjunto hotelero y que la demanda extranjera muestra un mayor dinamismo en destinos en los que los procesos de reposicionamiento de la oferta turística han sido más intensos.

LA PRESIÓN HUMANA Y LOS RESIDENTES

La patronal turística destaca también la reducción de la presión turística en el conjunto de España en 2025, cuando el número medio de turistas extranjeros y españoles al día bajó en casi 20.000 personas si se compara con el año anterior.

Eso ha favorecido una "relajación" del clima de rechazo social al turismo mientras ha seguido creciendo el volumen de residentes, que se ha convertido en el "principal factor explicativo del aumento de la presión humana" en los principales destinos.

Ese, siempre de acuerdo con el informe, es el caso de Baleares, donde el aumento de la población residente explica el 80,7% del aumento de la presión humana.

Entre las prioridades de la patronal de cara a 2026, en clave balear, destaca la necesidad de revisar las "crecientes iniciativas de nuevas o mayor cargas fiscales a las actividades turísticas".

Exceltur, en esa línea, llama la atención acerca de los "posibles aumentos" planteados en Baleares, que cuenta con la figura del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Cabe recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, barajó en 2024 la posibilidad de incrementar el tributo y llegó a proponer introducirlo en el decreto de contención turística. La medida finalmente decayó del texto por exigencias de Vox, cuyos votos necesitaban para su aprobación.

El Ejecutivo autonómico, no obstante, no ha dejado de lado esta posibilidad y en el tramo final de 2025 acordó con el PSIB volver a debatir esta posibilidad, aunque deberá hacerse en la mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

La propuesta de la administración, en líneas generales, pasaba por acometer pequeños incrementos del ITS en los meses de temporada alta y eliminarlo en aquellos de menos actividad turística.

DATOS NACIONALES

Por lo que respecta al conjunto del sector turístico español, el informe señala que ha estabilizado su crecimiento a lo largo de 2025 con la generación de 218.459 millones de euros, un 2,5% más en términos reales con respecto al año anterior, pero un porcentaje inferior a la economía española (+2,9%).

Esto se enmarca en un comportamiento cada vez más diferencial de la demanda extranjera, que sigue tirando aunque con menos intensidad, y sumado al estancamiento del gasto nacional. La patronal estima que la industria aportará el 13% del valor de la economía española en 2025.

En una rueda de prensa celebrada este martes, el vicepresidente ejecutivo del 'lobby' turístico, Óscar Perelli, ha destacado el año como "positivo", subrayando que la presión turística ha caído durante el periodo anual, con casi 20.000 turistas españoles e internacionales menos de media al día, es decir, hasta 7,4 turistas por cada 100 residentes.

A su vez, ha celebrado que, por primera vez, el número de viviendas de uso turístico en las 25 principales ciudades españolas se ha reducido (-4,1% en la media julio-noviembre vs 2024), lo que supone 15.963 plazas menos y se acaba el año con 366.000 en este periodo. Este hecho lo ha atribuido a la ventanilla única digital, en vigor desde julio de 2024.

En materia de empleo, las empresas han finalizado diciembre con 47.815 afiliados más con respecto a 2024, aunque desde julio por debajo de los ritmos del resto de la economía española.

Aún así, los nuevos empleos turísticos reflejan una mejora de las condiciones, con el 91,9% de los nuevos contratos indefinidos, frente al 76,7% del resto de sectores, además de una tasa de temporalidad que se mantiene en valores mínimos (7,6%), mientras que el crecimiento de los salarios en convenio es del 3,9%, por encima del resto de sectores (+3,4%).

En cuanto a la valoración de las propias empresas turísticas, cierran 2025 con una intensa mejora de los resultados, creciendo un 5,6% más con respecto al año anterior, así como sus ventas (+4%), con una creciente diferencia entre quienes han invertido en mejora de producto y eficiencia operativa, ganando escala y capacidad de comercialización directa.

Por subsectores, las empresas de transportes han sido las que más han mejorado sus resultados en 2025 (+13,5% versus 2024), mientras que las de ocio han sido las que más lo han hecho en ventas (+7,2%), con positivos balances en los hoteles (mejor en las costas), las agencias de viajes y los 'rent a car'.

Sobre los destinos, Murcia (+9%) y Baleares (+7,4%), entre las comunidades de sol y playa, y País Vasco (+7,8%), Aragón (+7,2%), Madrid (+7%) y La Rioja (+7%), lideran los crecimientos de las ventas y los resultados de las empresas turísticas en 2025.

De cara a 2026, Exceltur prevé un escenario de normalización, sujeto a la creciente incertidumbre global y bajo la hipótesis de que no sumará restricciones a la movilidad turística entre países, donde el sector alcanzará casi los 230.000 millones de euros de PIB turístico, un 2,4% más en términos reales, por encima del +2,2% previsto para la economía española. Por tanto, el 13,1% será el valor que aportará la industria a España.

Perelli ha destacado que, actualmente, el nivel de reservas hacia España durante el primer trimestre de este año es superior al mismo periodo del inicio de 2025.

Las oportunidades de la inteligencia artificial y la inversión en la mejora del producto son los factores que los empresarios turísticos españoles esperan que tengan una mayor incidencia positiva en sus resultados de 2026, mientras que la mayor preocupación se concentra en el crecimiento de las viviendas turísticas, el absentismo laboral y la imposición subida de impuestos o tasas al turismo.