El 8% de los turistas que escogen Baleares se alojan en hoteles de 5 estrellas y el sector crece de manera exponencial

El 8% de los turistas en Baleares se aloja en hoteles de lujo y el sector crece de manera exponencial. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los turistas alojados en hoteles de cinco estrellas representaron el 7,84% del total de turistas en 2025, mientras que el 27,3% del gasto total de turistas extranjeros en Palma correspondió al gasto de lujo.

Son algunas de las principales conclusiones que se extraen de un estudio de impacto económico del segmento de lujo de Baleares, elaborado por la Universitat de les Illes Balears (UIB), que pone de manifiesto que el turismo de lujo tiene un peso reducido en términos de volumen, pero un impacto muy relevante en términos de gasto y generación de valor.

El informe también señala que el gasto medio diario del turista de lujo se situó en 731 euros, frente a los 46 euros de gasto medio diario del conjunto de turistas extranjeros. Además, el impacto económico estimado del segmento de lujo en Baleares alcanzó los 2.300 millones de euros.

Además, según ha señalado el presidente de Essentially Mallorca, se trata de un sector que crece de manera "exponencial" y que hace una década era "incipiente".

El informe también recoge que el segmento de lujo contribuye al 7,75% de la producción de las Islas, al 7,14% del valor añadido y al 7,35% del empleo, reforzando la idea de que se trata de un turismo con capacidad para generar impacto económico, empresarial y social más allá del número de visitantes.

IMPACTO DE LA GUERRA EN IRÁN

Respecto al impacto que está teniendo la guerra de Irán en el sector del turismo de lujo, Cuartero ha admitido que ha habido cancelaciones, aunque también ha habido clientes que han optado por el archipiélago tras renunciar a otros destinos afectados por el conflicto.

"No me gustaría utilizar la palabra Baleares o Mallorca como destino refugio porque creo que es injusto para la oferta y para las opciones que ofrecemos. Mallorca sigue siendo vista como un destino que ofrece tranquilidad", ha indicado.

El presidente de Essentially Mallorca ha explicado que el perfil de cliente con el que trabaja el sector no programa las estancias como lo hace otro perfil porque, entre otras cuestiones, se puede permitir viajar fuera de las fechas habituales de vacaciones.

Además del impacto económico estimado del segmento de lujo en las Islas, su contribución al gasto turístico, al empleo y al valor añadido, el estudio analiza también su relación con la sostenibilidad, la economía circular y la mejora del posicionamiento del destino.