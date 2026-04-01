Turistas internacionales en Baleares: un 8% menos de llegadas con un 3,8% más de gasto

Archivo - 25 November 2022, Spain, Palma: People walk through a shopping street in Palma during the Black Friday sales. Photo: Clara Margais/dpa
Archivo - 25 November 2022, Spain, Palma: People walk through a shopping street in Palma during the Black Friday sales. Photo: Clara Margais/dpa- Clara Margais/dpa - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: miércoles, 1 abril 2026 17:15
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   PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La llegada de turistas internacionales a Baleares ha experimentado en febrero un descenso del 8,07% interanual, hasta los 219.055 visitantes, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Según los mismos datos, entre enero y febrero se acumula la llegada de 353.713 turistas internacionales, con una caída respecto al mismo periodo del año anterior del 8,36%.

   El gasto, en cambio, experimenta en el segundo mes del año un aumento del 3,8%, hasta los 288,4 millones de euros. Sumando enero y febrero, el gasto se incrementa un 3,46% hasta los 481,4 millones de euros.

Con los datos de turistas nacionales que aporta este miércoles, por su parte el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), Baleares recibió en febrero la visita de 352.494 turistas, un 3,87% menos.

   En febrero, según los mismos datos, el principal mercado emisor es el alemán, con 137.375 turistas (-1,03%), seguido de lejos por el británico, con 14.681 visitantes (-32,75%). 

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