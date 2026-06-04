En la UCI un joven de 31 años herido grave tras sufrir en Eivissa un accidente de tráfico

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EIVISSA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre venezolano de 31 años permanece ingresado en la UCI de un centro sanitario tras sufrir un accidente de tráfico.

Según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, este jueves de madrugada un vehículo se salió de la vía en la rotonda de Can Cifre. En el accidente resultaron heridas varias personas, trasladadas a la Policlínica donde han ingresado sobre las 04.00 horas.

El paciente ha sufrido un traumatismo superficial de abdomen; también un traumatismo superficial de cuello, de la cabeza y del tórax. El hombre permanece estable.

Otro hombre, de nacionalidad marroquí y 24 años, ingresó en Observación a cargo de la unidad de Neurocirugía con un traumatismo craneoencefálico y fracturas faciales. Tras el accidente fue atendido un hombre colombiano de 28 años que no precisó ingreso.

MOTORISTA HERIDO

Además, un motorista resultó herido este miércoles debido a un golpe por alcance en la carretera de Salinas.

El conductor de la moto, un hombre español de 52 años, fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 19.50 horas.

El paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intermedios con diagnóstico con un traumatismo intracraneal y fracturas de huesos de la cara y fractura de pelvis.