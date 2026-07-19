UGT alerta que el Ayuntamiento de Sóller recurre a una subcontrata para la limpieza de calles antes de empezar la huelga

Trabajadores de Sóller 2010 en su concentración antes de acudir a la huelga indefinida. - UGT

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha acusado al Ayuntamiento de Sóller de usar a una empresa externa para limpiar las calles antes del inicio de la huelga indefinida convocada por los trabajadores de la empresa municipal multiservicios Sóller 2010 para este lunes, lo que, a su juicio, supondría un "esquirolaje externo".

El sindicato ya habría denunciado estos hechos ante la autoridad laboral, puesto que el comité de huelga habría constatado que los empleados de una empresa contrata para la limpieza de contenedores, este sábado de madrugada, se habrían "extralimitado" en sus funciones al limpiar con agua a presión una céntrica calle la localidad.

En un comunicado, UGT ha señalado que esto tendría que estar reservado a la actividad que desempeña la entidad publica y debido a la "nefasta gestión y organización", estos días recae en una subcontrata. Esta acción han apuntado que busca "reducir el impacto de la huelga".

Junto a estos hechos el comité también ha puesto en conocimiento de la autoridad laboral que los responsables del servicio se habrían entrevistado de manera individual con los empleados para preguntarles si iban a secundar o no la huelga, por lo que, a su entender, esto podría constituir una "coacción y esquirolaje organizativo".

Sumado a esta situación, los abogados del sindicato trabajan en la impugnación, ante el juzgado contencioso-administrativo, de unos servicios mínimos que de cumplirse supondrían una organización y optimización del servicio "mas eficientes que el día a día de la entidad".

En ese sentido, han planteando servicios del 100% en la primera línea del puerto de Sóller y en las zonas comerciales del conjunto del municipio, algo que han calificado de "abusivo" puesto que "neutralizaría por completo el ejercicio constitucional de huelga".

Con este escenario, el comité de huelga ha indicado que resulta "complicado" asumir la reunión de este lunes con la expectativa de llegar a un acuerdo.

"La entidad municipal junto con el Ayuntamiento actúan como si estuvieran por encima de la ley, este comité adelanta que si esa empresa limpia las calles una vez iniciada la huelga, no solo será una cesión ilegal de trabajadores, sino también será esquirolaje externo", han recalcado.