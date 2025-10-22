UGT alerta de la "situación crítica" que viven las residencias Oms y Sant Miquel de Palma por la falta de personal

Archivo - Residencia dels Oms, ubicada en la calle Olmos de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Baleares ha alertado de la "situación crítica" que viven las residencias Oms y Sant Miquel de Palma por la "desorganización, la falta de personal y la sobrecarga laboral".

Estas cuestiones, ha indicado el sindicato en un comunicado, están afectando de forma directa a la calidad de la atención que reciben las personas residentes y ya se han puesto en conocimiento del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

La organización sindical ha advertido que los centros funcionan con ratos de personal por debajo de los mínimos exigidos, que no se cubren adecuadamente las ausencias ni las vacaciones y que la planificación de los turnos se realiza con desajustes continuos.

En algunos casos, ha ejemplificado UGT, una sola enfermera o un solo profesional han tenido que asumir el trabajo correspondiente da dos turnos o a dos unidades, una situación "insostenible" y que "pone en riesgo la continuidad asistencial".

Además, ha añadido, se han detectado reiterados fallos en la coordinación interna y en la comunicación entre los diferentes niveles de responsabilidad, lo que ha generado una falta de respuesta ante incidencias o emergencias fuera del horario habitual.

Todo ello ha llevado a un "malestar generalizado entre los equipos" y a una pérdida de confianza en la gestión diaria de ambos centros residenciales.

Para el sindicato, se trata de un problema "estructural" y que, por lo tanto, el IMAS debería adoptar de manera inmediata medidas que refuercen las plantillas, mejoren la organización de los turnos y garanticen una atención digna y segura para los residentes.

UGT ha solicitado una reunión con la dirección del IMAS para analizar al detalle la situación de las residencias Oms y Sant Miquel y acordar soluciones que permitan revertir el "deterioro asistencial y laboral".