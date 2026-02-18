UGT pide una subida salarial del 17% y la patronal pone el foco en el abstentismo en el nuevo convenio de comercio

Constitución de la mesa de negociación del convenio de comercio - EUROPA PRESS

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y patronales han constituido este miércoles la mesa negociadora del nuevo convenio de comercio, en el que UGT pedirá una subida salarial del 17 por ciento en tres años, mientras que la patronal reclama poner el foco en el absentismo.

La constitución de la mesa, celebrada en UGT, da inicio al diálogo oficial para acordar las condiciones laborales de las cerca de 70.000 personas del sector en las Islas.

Desde CCOO pedirán también una subida salarial "potente", mientras que Pimeco y Afedeco se muestran prudentes sobre la cifra que podría asumir el sector.