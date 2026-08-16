La UIB atribuye su salida del ranking de Shanghái al crecimiento de las universidades chinas

Campus de la UIB - UIB

PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha enmarcado su salida del Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái, en un contexto de "fuerte crecimiento" de las universidades chinas.

En una nota de prensa, ha defendido su actividad científica "sólida" y su "compromiso social", un día después de conocer que la universidad balear no se encuentra entre las 1.000 mejores del mundo, atendiendo a ese ranking.

Según la UIB, la entrada y ascenso sostenidos de universidades chinas incrementan notablemente la competencia para formar parte de una clasificación limitada a 1.000 instituciones.

Además, ha sostenido, en un contexto de competencia creciente, entrar o salir del ranking puede responder a variaciones "relativamente pequeñas en algunos indicadores" que utiliza el ARWU y "no implica necesariamente cambios sustanciales" en la calidad de la investigación de las instituciones.

Igualmente, ha puesto el foco en la metodología de este ranking, que evalúa el número de antiguos alumnos y miembros del personal galardonados con premios Nobel o medallas Fields, el número de investigadores altamente citados, los artículos publicados en 'Nature' y 'Science' y la producción científica indexada en las principales bases de datos internacionales.

Los indicadores principales se calculan a partir de valores absolutos, sin ponderarlos por la dimensión de la universidad. Solo uno de los seis indicadores, han añadido, introduce explícitamente una corrección relacionada con la dimensión de la institución.

Según la UIB, esta metodología tiende a favorecer a las universidades de grandes dimensiones y con una larga tradición en las disciplinas científicas que el ranking considera.

Así, han considerado que se trata de un ranking "muy exigente y orientado principalmente a medir la excelencia investigadora a partir de unos indicadores muy específicos".

Desde la universidad autonómica han defendido que el resultado de esta edición "no altera" su compromiso con una investigación de calidad ni la solidez de su actividad científica.

Por último, han señalado que la UIB mantiene una "presencia destacada" en otros rankings y sistemas de evaluación universitaria que analizan dimensiones complementarias de la actividad académica y científica.