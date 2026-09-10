La UIB calcula el coste económico de los daños en edificios, placas solares y coches tras el paso del temporal

Daños provocados en un coche tras el temporal en la UIB. - UIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha comenzado a calcular el impacto económico provocado por los daños en edificios, placas solares y vehículos tras el paso de un fuerte temporal por el campus de Palma.

El vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus de la UIB, Carles Mulet, ha explicado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación que los servicios técnicos ya han comenzado a revisar las infraestructuras después de un primer análisis realizado el miércoles justo después de la tormenta.

Las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento registradas este miércoles provocaron daños en puertas, ventanas, fachadas, placas solares y algunos coches, ha detallado.

La sospecha, ha dicho, es que un 'cap de fibló' pudiera haber sido el causante de estos daños materiales por la forma en la que algunos árboles han sido arrancados. Según datos recogidos por la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la UIB, la racha más fuerte registrada de viento fue de unos 95 kilómetros por hora.

Pese a los desperfectos de las placas fotovoltaicas, Mulet ha estimado que el suministro eléctrico en las instalaciones universitarias continúa entre un 75 y un 80 por ciento. Los edificios, ha asegurado, están en "perfectas condiciones" de iluminación.

En esta línea, ha señalado que el hecho de que el viento haya derribado algunas placas solares "no es un paso atrás, sino un pequeño retraso" en los proyectos de transición ecológica puestos en marcha por la universidad.

La actividad académica en la UIB se ha podido mantener con normalidad porque la previsión meteorológica ha sido favorable. Además, ha recordado las obras en cubiertas y fachadas que se han realizado durante los últimos años para evitar filtraciones.

Por otro lado, el vicerrector ha destacado que las comunicaciones ferroviarias entre la UIB y Palma están funcionando sin "ninguna incidencia importante" en las frecuencias habituales.