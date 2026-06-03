La UIB cede Ca n'Oleo al Govern durante 20 años

El rector de la UIB, Jaume Carot, y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, en la firma del acuerdo de cesión de Ca n'Oleo - CAIB

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha formalizado la cesión de uso gratuita y temporal del edificio de Ca n'Oleo a favor de la Comunidad Autónoma de Baleares por un periodo inicial de 20 años.

El acuerdo lo han firmado este miércoles el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el rector de la UIB, Jaume Carot, en un acto en el que también han asistido la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.

Con esta cesión, la Comunidad Autónoma dispondrá de la totalidad del inmueble, situado en la calle de la Almudaina de Palma y propiedad de la UIB, para usos administrativos, manteniendo al mismo tiempo el uso compartido del salón de actos de la planta baja por parte de ambas instituciones.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, la cesión se realiza sin contraprestación económica y podrá prorrogarse sucesivamente hasta un máximo de 20 años adicionales.

La formalización de esta cesión se produce después de que la UIB trasladara las dependencias del Consejo Social al edificio de Sa Riera, circunstancia que ha permitido liberar los espacios que este órgano ocupaba en Ca n'Oleo.

Durante el acto, el vicepresidente ha destacado la importancia del acuerdo para optimizar los recursos públicos y reforzar la colaboración institucional entre el Govern y la UIB. "Este acuerdo es un ejemplo de cooperación entre instituciones al servicio del interés general", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que la cesión de Ca n'Oleo permite al Govern aprovechar un espacio emblemático en pleno centro de Palma para "dar respuesta a necesidades administrativas de la Comunidad Autónoma", al tiempo que "preserva el vínculo cultural y académico que este edificio mantiene con la UIB".

Costa también ha agradecido la disposición de la universidad para alcanzar un acuerdo que garantiza el uso y la conservación de un inmueble de gran valor patrimonial, y que también contribuye a una gestión más eficiente de los recursos públicos.

La resolución aprobada por la Conselleria autoriza asimismo la aceptación de la cesión temporal de los bienes muebles vinculados al edificio y prevé la incorporación de las características de la cesión al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.