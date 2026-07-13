La UIB crea una web interactiva y una aplicación de realidad aumentada con 50 elementos patrimoniales de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, presenta el proyecto Mallorca Digitalizaad y Realidad Aumentada. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha desarrollado una web interactiva y una aplicación de realidad aumentada que permiten recorrer y conocer 50 elementos del patrimonio natural, histórico y cultural de Mallorca mediante contenidos multimedia e inmersivos.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el proyecto Mallorca Digitalizada y Realidad Aumentada, dotado con un presupuesto de 600.000 euros, incluye espacios naturales como Cabrera, Sa Dragonera, la Serra de Tramuntana o Formentor, además de monumentos históricos, yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio inmaterial.

Entre los recursos seleccionados figuran el Castell de Bellver, los castillos de Alaró y Capdepera, la Llotja de Palma, el Palacio de la Almudaina, el canto de la Sibil·la, el Firó de Sóller o los almendros de Mallorca, con el objetivo de ofrecer una muestra representativa del patrimonio de la isla.

Cada uno de estos elementos incorpora contenidos audiovisuales, fotografías, vídeos en 360 grados, reconstrucciones tridimensionales, itinerarios interactivos, escenarios inmersivos, animaciones y textos divulgativos, accesibles a través de las dos aplicaciones desarrolladas.

El proyecto ha sido financiado por el Consell de Mallorca con fondos de la Unión Europea en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, desarrollado por la UIB y gestionado por la Fundación Universidad-Empresa de Baleares.

La iniciativa se ha presentado este lunes en el museo Es Baluard, en un acto en el que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que estas herramientas permiten "explicar Mallorca de una manera inmersiva, innovadora y abierta al mundo" y contribuyen a hacer el patrimonio de la isla más accesible para la ciudadanía y los visitantes.