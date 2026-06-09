La UIB y EAPN harán un macrorecuento del sinhogarismo y la exclusión residencial en municipios de Baleares - UIB

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Social de Baleares (OSIB) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Red por la Inclusión EAPN harán un macrorecuento del sinhogarismo y la exclusión residencial en todos los municipios de más de 20.000 habitantes de Baleares.

La incitativa, que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre, cuenta con la colaboración de los consells insulares y de los servicios sociales de Palma, Calvià, Eivissa, Manacor, Llucmajor, Santa Eulària des Riu, Marratxí, Inca, Ciutadella, Maó, Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany.

El recuento, según ha informado la UIB en una nota de prensa, se enmarca en el proyecto 'Ciencia ciudadana para la sensibilización y visibilización del sinhogarismo y la exclusión residencial', financiado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y liderado por el OSIB.

Este martes se ha firmado el convenio del proyecto, de la mano del vicerrector de Política Científica e Investigación, Víctor Homar, y el presidente de EAPN Baleares, Xavier Torrens.

El objetivo del proyecto es hacer visible y mejorar el conocimiento sobre el sinhogarismo y la exclusión residencial en las Islas. Se trata de un fenómeno, ha subrayado la UIB, infrarregistrado y con datos insuficientes para dimensionar su magnitud real, aunque es uno de los factores principales de exclusión social.

El proyecto, coordinado por el doctor David Abril, impulsa la recogida colectiva de datos sobre las situaciones relacionadas con la problemática de la vivienda en Baleares y sus expresiones más visibles, como el sinhogarismo y otras formas de exclusión residencial (personas que viven en vehículos o infraviviendas).

La finalidad, han explicado desde la universidad, es generar información útil para la diagnosis social y para la toma de decisiones en las políticas públicas.

En este sentido, se desplegará un proceso de investigación de ciencia ciudadana que movilizará 500 personas colaboradoras para recoger información y datos que permitan disponer de "tan cuidadoso como sea posible" de la realidad.

El proceso de preparación de esta acción y la devolución posterior de los resultados se plantean como un proceso de sensibilización y visibilización sobre lo que representa ya el primer motivo de exclusión social en Baleares, en referencia a las dificultades para acceder a una vivienda.