UIB e IBSalut organizan por segundo año una jornada para estudiantes de ciencias de la salud sobre buenas prácticas

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB y el Servicio de Salud organizan por segundo año consecutivo una jornada para estudiantes de ciencias de la salud sobre buenas prácticas

En la actividad de sensibilización, dirigida a captar futuros profesionales, han participado 115 profesionales sanitarios

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) han organizado por segundo año consecutivo una jornada para estudiantes de ciencias de la salud sobre buenas prácticas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB y el Servicio de Salud de Baleares, mediante el centro coordinador regional conocido como Host-Illes Balears, han llevado a cabo una jornada informativa en todas las sedes de la Universidad con el objetivo de acercar a los estudiantes de enfermería y fisioterapia el programa Best Practice Spotlight Organization (BPSO) y sus guías de buenas prácticas. Tras el éxito de la primera edición, que se hizo el año pasado, este año se ha organizado la segunda edición, en la que participan 115 profesionales sanitarios.

El programa BPSO es una iniciativa internacional para implementar y mantener las mejores prácticas en el cuidado de la salud, basadas en la evidencia científica. La mayor parte de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud forman parte de esta iniciativa. Esta actividad se integra en una estrategia de sensibilización dirigida a captar futuros profesionales como impulsores y colaboradores de la implantación de las guías con el fin de fomentar una atención de mejor calidad a los usuarios.

En Baleares se han implementado hasta ahora diez guías de buenas prácticas, sobre las materias siguientes: acceso vascular; apoyo a adultos con una ostomía o a la espera de hacérsela; lactancia materna; prevención de caídas y disminución de lesiones derivadas de las caídas; fomento de la seguridad: alternativas al uso de contenciones; valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida; valoración y abordaje del dolor; cuidados centrados en la persona y su familia; enfoque paliativo de los cuidados en los últimos 12 meses de vida, y disminución de las complicaciones del pie en personas con diabetes.