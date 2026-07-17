La UIB impartirá un nuevo máster en Química Teórica y Modelización Computacional

Archivo - Imagen del edificio de la Escuela Politécnica Superior de la UIB en Palma. - UIB - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a implantar e impartir las enseñanzas oficiales del Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional.

Se trata de un nuevo título interuniversitario que actualiza y renueva la oferta formativa existente para adaptarla a los avances científicos y tecnológicos del sector.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes que el máster nace con el objetivo de dar respuesta a la creciente relevancia de la química teórica y computacional.

Esta, ha apuntado, deriva de los avances en computación cuántica, inteligencia artificial y simulación molecular, ámbitos que tienen una aplicación cada vez más importante en el desarrollo de nuevos fármacos y materiales con elevado potencial tecnológico.

El programa será impartido conjuntamente por 17 universidades españolas, entre las que se encuentra la Universitat UIB, y estará coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid.

Esta colaboración permitirá poner en común la experiencia de numerosos grupos de investigación especializados y ofrecer una formación avanzada en mecánica cuántica, matemáticas, técnicas computacionales, programación, química y física.

El nuevo máster, que se impartirá en inglés para facilitar la atracción de estudiantes internacionales, sustituye el enfoque predominantemente académico del actual programa por una formación más orientada también a las necesidades emergentes de la investigación aplicada y del sector privado.

Los alumnos podrán realizar estancias de investigación en el extranjero gracias a la amplia red de colaboraciones internacionales del profesorado participante, con el objetivo de ampliar su formación y mejorar sus oportunidades profesionales en un entorno global.

Los estudios tendrán una duración de un curso académico, con una carga lectiva de 60 créditos ECTS y modalidad presencial. El total de plazas de nuevo ingreso será de 40 para el conjunto de las universidades participantes, de las que dos corresponden a la UIB.