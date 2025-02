La UIB participa en un proyecto europeo para promover la ética y eliminar los sesgos de la IA

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) es uno de los centros universitarios y de investigación europeos incluidos en el proyecto 'Challenging Bias in Big Data use for AI and Machine Learning' (Charlie), con el que se tratará de promover la ética y eliminar los sesgos de la Inteligencia Artificial (IA).

Este viernes se ha organizado una jornada sobre proyecto en Palma, en la que han intervenido diversos expertos en la materia para detallar las distintas iniciativas desarrolladas.

El coordinador del proyecto y catedrático del Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, Rubén Comas, ha explicado que el proyecto trata de advertir y concienciar sobre los sesgos de la IA, por lo que tiene una "vertiente tecnológica y social".

Con él se tratará de diseñar una serie de materiales para distintos rangos de edad y colectivos que usan la IA, para tratar todas estas cuestiones y concienciar de este perfil ético de su uso.