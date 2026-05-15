La UIB recibe una aportación extraordinaria de 1,5 millones de euros para el pago de las subidas retributivas

Archivo - Alumnos en la UIB durante las pruebas de acceso a la universidad de 2024. - UIB - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Educación y Universidades a tramitar un gasto de 1,5 millones de euros destinado a una aportación extraordinaria a la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el objetivo de que pueda hacer frente al pago derivado del restablecimiento de determinados conceptos retributivos de su personal técnico, de gestión, de administración y de servicios.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, la cantidad necesaria para asumir este gasto no estaba incluida en el convenio de financiación vigente entre la administración autonómica y la universidad para el periodo 2023-2026.

Por ese motivo, ha indicado, ha sido precisa la aprobación de esta transferencia extraordinaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones retributivas.

El Consell de Govern también ha autorizado a Educación a iniciar la contratación del servicio de mejora de los programas de nóminas del personal docente de los centros públicos y de los centros concertados de Baleares, con un valor estimado de dos millones de euros.

Esta actuación, ha dicho Costa, responde a la necesidad de actualizar y optimizar los sistemas de gestión de nóminas del personal docente con el objetivo de garantizar una administración más eficiente, segura y adaptada a las necesidades actuales del sistema educativo.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de un millón de euros y prevé la posibilidad de prórroga, así como eventuales modificaciones, hasta alcanzar el valor estimado total.