La UIB reúne profesionales del derecho deportivo en el primer congreso de la Cátedra Palma Futsal-Conecta Balear

Congreso de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal-Conecta Balear - CAIB

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha acogido este viernes el primer congreso de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal-Conecta Balear, que ha reunido a profesionales que han abordado los principales retos jurídicos que plantea actualmente el deporte.

El objetivo de la jornada, ha subrayado la UIB en una nota de prensa, es impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en el ámbito deportivo.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido al congreso, junto con el rector de la UIB, Jaume Carot; la decana de la Facultad de Derecho, Aina Salom; y el director de la Cátedra, Jaime Campaner.

En su discurso, Prohens ha puesto en valor que esta cita "une dos ámbitos que comparten mismo objetivo: contribuir a una sociedad mejor" y ha trasladado su enhorabuena a la UIB y al Palma Futsal por el congreso.

"Es una inmensa oportunidad para reunir a profesionales del derecho, del deporte, de la universidad y de las instituciones. Porque los grandes retos solo pueden afrontarse desde la colaboración, el diálogo y el conocimiento compartido", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que "solo a través de la transferencia de conocimiento" se puede "transformar de verdad y mejorar la sociedad".

Con todo, ha destacado que las ponencias y mesas redondas de la jornada contribuirán a "seguir fortaleciendo" del deporte y a "prepararlo para los retos del futuro".