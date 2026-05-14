La UIB revisará los edificios donde se celebren las pruebas de acceso a la universidad, tras del incidente en Derecho

Aula de la Facultad de Derecho donde ocurrió el accidente con una alumna herida por el golpe de una ventana. - EUROPA PRESS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha avanzado que intensificará las tareas de mantenimiento y revisión de los edificios donde se vayan a celebrar los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad, después del accidente en la Facultad de Derecho.

El vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus de la UIB, Carles Mulet, ha hecho este anuncio este jueves en declaraciones a los medios, después de que el día anterior una alumna resultara herida al golpearle una ventana por una racha de viento.

El representante del centro universitario ha mostrado su "preocupación" por la manera en la que haya podido trascender el infortunio de cara a la próxima celebración de estas pruebas, ya que ha subrayado que este tipo de accidente "no había sucedido en años" y tratarán de aportar "tranquilidad" a los padres.

Mulet ha recalcado que anualmente se invierten dos millones de euros en el mantenimiento de la universidad, la cantidad más alta hasta la fecha, porque ha reconocido que los edificios de la UIB "tienen una edad" y para repararlos es necesario destinar "bastantes recursos".

De hecho, ha indicado que en los últimos cursos la UIB tenía "problemas de goteras" y para solucionarlos se intervino en el sellado de las filtraciones.

Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho, Ana Salom, ha aclarado que la alumna herida se encuentra "bien", pese a que se le ha recomendado guardar reposo hasta el lunes.

Los responsables de la UIB han concretado que el accidente se debió a una racha de viento de 50 km/h que se registró en la estación meteorológica de la UIB. Esto hizo que la ventana de una de las aulas se abriera hacia interior, golpeara contra un pilar y se rompiera una de las bisagras que la sostenía, para después impactar contra la estudiante que se sentaba en un pupitre cercano.

Salom ha remarcado que ahora la alumna se encuentra en su casa descansando, aunque el imprevisto obligó a activar los protocolos pertinentes, practicarle unos primeros auxilios y después trasladarla a un centro hospitalario junto a su familia, donde recibió el alta horas después.

De este modo, ha agradecido a sus allegados la "comprensión", el "apoyo" al centro universitario y le ha deseado una pronta recuperación.

Por su parte, Mulet ha resaltado que se trata de un suceso "aislado" y "fortuito", por lo que ha detallado que se han llevado a cabo las tareas pertinentes para cubrir la ventana averiada y después reponerla.