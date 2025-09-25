La UIB secuencia el primer genoma completo de un crustáceo cavernícola endémico de Mallorca y Menorca

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha obtenido por primera vez el genoma de referencia del crustáceo cavernícola 'Tethysbaena scabra', endémico de las islas de Menorca y Mallorca.

Este adelanto abre nuevas puertas en la investigación biológica y a la conservación de la biodiversidad subterránea, al tiempo que permitirá posicionar en el árbol de la vida este orden taxonómico, 'Thermosbenacea', y comprender la evolución de la biodiversidad a la Tierra, según ha señalado la institución universitaria en un comunicado.

El estudio ha sido publicado en la plataforma de ciencia abierta 'F1000Research' y se enmarca dentro de los objetivos de la Iniciativa Catalana para la Earth Biogenome Project (CBP), que forma parte de las iniciativas europeas European Reference Genome Atlas (ERGA) e internacionales Earth BioGenome Project (EBP).

El investigador José Antonio Jurado ha explicado que se trata de un gran paso para la bioinformática y la genómica en Baleares, y contribuye a consolidar el papel creciente de la UIB en el ámbito de la genómica y la bioinformática evolutiva, dado que es el primer genoma completo generado íntegramente por un grupo de investigación bioinformática en Baleares.

"No solo se generan datos de alta calidad, sino que contribuimos activamente a entender la evolución de uno de los grupos más varios del planeta: los artrópodos", ha subrayado.

UNA VENTANA AL PASADO EVOLUTIVO

La orden 'Thermosbaenacea', poco conocida y con pocas especies descritas, ocupa una posición clave para entender la evolución de los artrópodos.

El genoma de 'Tethysbaena scabra' proporcionará una base fundamental para estudios comparativos y para descifrar el origen y las adaptaciones de la fauna subterránea.

Gracias a la aplicación de tecnologías de secuenciación de nueva generación y herramientas avanzadas de análisis bioinformático, el grupo ha generado un genoma de alta calidad, con una cobertura extensa y una anotación estructural y repetitiva detallada.

Con este modelo, se facilita la comparativa con otros genomas de crustáceos y se pueden estudiar mecanismos evolutivos únicos y adaptaciones genéticas en condiciones ecológicas extremas. Además, aporta herramientas genómicas para futuros planos de conservación de la fauna subterránea en el Mediterráneo.

Según han destacado, este avance consolida la capacidad de la UIB para llevar a cabo proyectos genómicos de alcance internacional. Esta investigación se enmarca en la estrategia de la UIB para impulsar las ciencias ómicas y posicionar la Universidad como referente en biodiversidad genómica, al tiempo que contribuye al conocimiento y la protección de la fauna endémica de las Islas y de los ambientes subterráneos mediterráneos.

EQUIPO INVESTIGADOR

El equipo investigador lo ha liderado el doctor José Antonio Jurado, profesor del Departamento de Biología de la UIB, y forman parte los doctores Carlos Juan y Joan Pons, genetistas e investigadores del Imedea (CSIC-UIB), el doctor Damià Jaume, taxónomo e investigador del Imedea (CSIC-UIB), y las bioinformáticas Laura Triginer y Karen Diana Schöninger, del Centro Balear de Biodiversidad. La mayoría son miembros del proyecto internacional 'Earth Biogenome Project'.

Estas iniciativas tienen como objetivo secuenciar todos los animales y plantas del planeta. También ha contado con el apoyo del Govern balear.