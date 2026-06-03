Unanimidad en el Parlament para pedir al Govern que refuerce la atención de las personas con ELA

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PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el voto unánime de todos los grupos políticos, ha pedido al Govern que adopte diversas medidas para reforzar la atención de las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en Baleares.

Las propuestas vienen recogidas en una proposición no de ley (PNL) que la diputada socialista Teresa Suárez ha defendido en la Comisión de Salud celebrada este miércoles.

El Parlament ha instado al Ejecutivo autonómico a garantizar la equidad territorial en la atención a las personas con ELA en todas las islas del archipiélago y a asegurar la igualdad en el acceso a unidades especializadas, recursos sociosanitarios, prestaciones de dependencia, tecnología asistencial y apoyo a los desplazamientos.

También a elaborar un protocolo autonómico de atención con circuitos asistenciales y plazos máximos de respuesta; a reforzar las unidades especializadas mediante la incorporación estable de profesionales con formación específica; a crear un servicio de atención domiciliaria específico para pacientes con ELA de grado tres o superior; y a ofrecer formaciones para los profesionales sanitarios.

Además, ha reclamado desarrollar programas de atención para las familias cuidadoras, a establecer la figura de profesional referente para cada caso y a impulsar la investigación sobre esta enfermedad.

El único punto que no ha recibido la unanimidad de la Cámara --el PP se ha abstenido-- ha sido el que hablaba de reforzar la colaboración institucional con la Asociación ELA Baleares.

ENFERMEDADES MINORITARIAS

La comisión parlamentaria ha debatido otra iniciativa no legislativa, esta planteada por el grupo 'popular' y también aprobada por unanimidad, relativa al Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias.

El Parlament ha instado al Govern a impulsar un modelo de atención integral sociosanitaria para personas que padezcan estas enfermedades, a designar referentes clínicos y gestores de casos en los hospitales públicos y a desarrollar protocolos de coordinación con los servicios sociales y de dependencia.