Unanimidad en el Parlament para pedir la suspensión del despliegue del sistema Llull hasta que funcione correctamente

Archivo - Una clase del CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles, en Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha solicitado al Govern que suspenda el despliegue de nuevos módulos del nuevo sistema Llull y no avance en su implementación hasta que se garantice el correcto funcionamiento de los módulos ya operativos.

Se trata de uno de los puntos de una moción del PSIB debatida este martes y que ha sido aprobada casi en su totalidad con los votos a favor de todos los grupos de la Cámara.

La iniciativa, defendida por el diputado socialista Carles Bona, reclama también que se garantice que ningún proceso crítico del sistema educativo, especialmente la escolarización y matriculación, se vea afectado por la implantación del sistema Llull, y que se mantenga el sistema GestIB.

También ha salido adelante establecer un protocolo de emergencia para los centros educativos en caso de incidencias en el sistema, así como reforzar los recursos de apoyo técnico y formación a los centros educativos.

Entre otros puntos, los diputados han pedido al Ejecutivo una auditoría independiente de ciberseguridad del sistema y que evalúe los riesgos asociados a la gestión centralizada de datos educativos.

Por otro lado, PP y Vox han rechazado instar al Govern a hacer públicos los informes técnicos que fundamentaron la decisión de implantar el sistema Llull y de externalizar su desarrollo e implantación; así como elaborar un plan de desarrollo y refuerzo de los sistemas propios de la Conselleria de Educación y Universidades.