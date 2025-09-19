La unidad básica de salud de Biniali reanudará el lunes la actividad tras la reforma

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Básica de Salud Biniali reanudará el próximo lunes su actividad, tras una reforma interior de los espacios interiores, de haber dotado a la unidad de mobiliario nuevo y de haberse instalado y configurado los equipos informáticos.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el centro sanitario volverá a funcionar así después de haber estado cerrado desde finales de 2023.

La mejora que significa la reforma es fruto de la colaboración entre la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca y el Ayuntamiento de Sencelles.