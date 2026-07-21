La Unidad Básica de Salud de Galatzó traslada provisionalmente su actividad al centro de salud de Santa Ponça

PAc de Santa Ponça - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actividad de la Unidad Básica de Salud Galatzó --que tiene adscritas 1.500 tarjetas sanitarias-- se traslada provisionalmente a partir de este miércoles al centro de salud Santa Ponça, el centro de referencia, mientras se ejecutan las obras de adecuación del sistema de climatización de la Unidad Básica, que durarán unas dos semanas.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, la instalación de maquinaria de climatización hace necesario detener temporalmente el sistema.

Las condiciones térmicas, en el actual contexto de temperaturas muy altas, no permiten desarrollar la actividad asistencial en la unidad en unas condiciones adecuadas para los usuarios ni para los profesionales. Por ello, se considera necesario que la actividad se lleve a cabo en el centro de salud de Santa Ponça mientras se ejecuten los trabajos.

La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca lamenta las molestias que este traslado pueda ocasionar a los usuarios.