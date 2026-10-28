La Unidad de Observación del Paciente Intervenido de Son Espases atiende a 540 personas en su primer año. - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases consolida el modelo de atención de la Unidad de Observación del Paciente Intervenido (UOPI) para pacientes que necesitan una atención postquirúrgica de un máximo de 24 horas y desde su puesta en marcha, ahora hace un año, se han atendido un total de 540 pacientes que cumplían este requisito.

La Unidad nace de la necesidad de ofrecer una estancia lo más ajustada posible a las necesidades de los pacientes que deben permanecer en el Hospital durante un período muy breve tras una intervención quirúrgica, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud.

La creación de este servicio consigue optimizar la atención que requiere el paciente, minimizando el tiempo que la Unidad está vacía y acelerando los protocolos administrativos.

Por ahora, la UOPI dispone de ocho camas operativas de lunes a viernes, que están atendidas permanentemente por una enfermera y una auxiliar de enfermería, además de los facultativos especialistas de área de cada una de las especialidades de los pacientes ingresados.

Por otro lado, garantiza una mayor calidad asistencial al paciente, ya que permanece en observación durante más tiempo que si pasara directamente a planta.

Más del 96 por ciento de los casos que ingresan en esta Unidad se resuelven sin tener que ocupar una cama de hospitalización convencional, con lo que demuestra una capacidad resolutiva excelente.

Antes de que la UOPI se pusiera en marcha, los pacientes candidatos a ingresar en ella realizaban una estancia media de dos días en una planta de hospitalización.

Ahora los servicios de hospitalización disponen de 32 camas libres más cada semana, lo que repercute positivamente en la gestión de los recursos ante un incremento asistencial de las urgencias.

El Servicio de Admisión de Son Espases estima que aproximadamente el 20 % de los pacientes que cada día tienen que intervenirse en el Hospital son candidatos para realizar un ingreso postoperatorio de menos de 24 horas.

Se trata de los pacientes que después de una intervención necesitan un tiempo mínimo de observación en un entorno medicalizado (pacientes de Radiología Intervencionista, de Cirugía Digestiva y Otorrinolaringología).

Concretamente, los servicios de Traumatología, Cirugía Digestiva y Otorrinolaringología concentran el 58 por ciento de este tipo de casos.

Con el objetivo de acelerar el proceso de alta, se prevé que una vez que el paciente pase del quirófano a la sala de despertar y seguidamente a la UOPI, el facultativo tramite su documentación según unos criterios previamente definidos, tal como se hace ahora en caso de cirugía mayor ambulatoria.